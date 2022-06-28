Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр, под завалами остаются люди

По его словам, ударом уничтожена станция тех​​обслуживания автомобилей, люди оказались под завалами, на месте работают пожарные.

Руководитель области Валентин Резниченко сообщил, что Россия запустила шесть ракет, три из которых были сбиты.

„В Днепре из-за „прилетов“ разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. Спасатели ищут под завалами людей“, - заявил Резниченко.

По словам Филатова, на СТО „Автодизель“, по которой пришелся удар, не было ни военных, ни оружия, ни военной техники.

„Это лучшая СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я“, - написал Филатов.