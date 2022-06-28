Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс: мы отшлифовываем коалиционное соглашение

„Мы довольно много обсуждали тему энергетики, и я понимаю, что мы продвигаемся вперед в вопросе реформы рынка электроэнергии, а это значит, что она будет включена в коалиционное соглашение. Удастся ли это сделать в той форме, о которой мы говорим сегодня, станет ясно осенью“, - сказал Ляэнеметс в интервью Delfi.

По словам политика, также обсуждалась важная цель, состоящая в том, чтобы к 2030 году Эстония могла производить возобновляемую энергию в объеме общего потребления. „Я чувствую, что мы сможем достичь этой цели“, - сказал Ляэнеметс.

По словам лидера соцдемов, достижение соглашения о повышении не облагаемого налогом минимума уже является хорошим знаком. „Мы говорим уже две недели и находимся на полпути к соглашению, - удовлетворенно отметил Ляэнеметс. - Грядут очень большие перемены“.

„Конечно, мы выступаем за повышение минимальной заработной платы до 800 евро и освобождение ее от подоходного налога, - сказал Ляэнеметс. - Но тот факт, что сегодня люди получают больше денег на руки, тоже очень важен. Это будет иметь гораздо больший эффект, чем, например, если мы сегодня начнем снижать акциз на топливо“.

По его словам, у политиков есть принципиальное согласие и по более важным вопросам, таким как повышение семейных пособий и переход на обучение на эстонском языке. Споры идут, как поясняет Ляэнеметс, только о суммах и каких-то деталях.

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