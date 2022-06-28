В Харьюмаа билеты на автобусы подорожают на 20 процентов

Северо-Эстонский центр общественного транспорта работает в четырех уездах, но 20-процентное повышение цен на билеты, вступающее в силу 1 июля, в настоящее время касается только автобусных линий в Харьюмаа. Изменение распространяется и на стоимость общих 30-дневных билетов в Таллинне и Харьюмаа.

C 1 июля 2018 года жители 11 уездов могли совершенно бесплатно ездить на автобусах по уездным линиям общего пользования. К системе не присоединились четыре уезда – Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Пярнумаа. Однако в Харьюмаа для лиц в возрасте до 20 лет и старше 62 лет была введена нулевая цена билета.