Март Вырклаев: соглашение по коалиционным переговорам может быть достигнуто уже к концу этой недели

„Сегодня, спустя долгое время, мы снова встретились с делегациями. Идея заключалась в том, чтобы обсудить в первую очередь более детальные темы, чтобы быть готовыми, если в конце недели председателям партий удастся договориться по основным вопросам. Было много технической работы по согласованию и формулировке деталей“, - сказал Вырклаев в интервью Delfi.

По его словам, основных решений можно ожидать к моменту, когда лидеры партий придут к согласию по главным вопросам, а это не раньше, чем премьер-министр Кая Каллас вернется с проходящего в Мадриде саммита НАТО. „Я думаю, что к концу недели, если у всех сторон будет желание, это соглашение может быть достигнуто“, - полагает Вырклаев.

Однако точную дату назвать он, по его словам, не осмелится. „Я думаю, что с каждым днем мы становимся на шаг ближе к коалиционному соглашению, и если нужно о чем-то договориться, мы должны найти для этого время“.

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