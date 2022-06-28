Исторический приговор: организатора махинаций по отмыванию денег в Danske Bank посадили в тюрьму

Литовка Камилла Кристиансен, проживающая в Дании последние 20 лет, 23 июня была осуждена за отмывание денег в особо крупном размере. Она признала свою вину, и городской суд Копенгагена приговорил ее к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения, которые были добавлены к ее предыдущему приговору, который также был вынесен за отмывание денег. Женщине в общей сложности грозят восемь лет лишения свободы.