За рубежом
28.06.2022, 22:45

Исторический приговор: организатора махинаций по отмыванию денег в Danske Bank посадили в тюрьму

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Danske Bank
Danske Bank
ФОТО: Casimiro PT | Shutterstock

Датский суд приговорил 49-летнюю женщину к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения за отмывание более четырех миллиардов евро через эстонский филиал Danske Bank, пишет dr.dk.

Литовка Камилла Кристиансен, проживающая в Дании последние 20 лет, 23 июня была осуждена за отмывание денег в особо крупном размере. Она признала свою вину, и городской суд Копенгагена приговорил ее к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения, которые были добавлены к ее предыдущему приговору, который также был вынесен за отмывание денег. Женщине в общей сложности грозят восемь лет лишения свободы.

Кристиансен была осуждена за попытку отмыть около 30 миллиардов датских крон (более четырех миллиардов евро) через Danske Bank в период с 2008 по 2016 год.

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