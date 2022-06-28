„Жители Кременчуга перестали соблюдать меры безопасности“. RusDelfi узнал, почему в разбомбленном ТЦ было столько народу

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру „Амстор“ в городе Кременчуг Полтавской области. Журналист, главный редактор „Кременчугской газеты“ Олег Булашев говорит, что согласно последним данным, погибли 18 человек. Одна женщина умерла в больнице.

„Врачи боролись за жизнь женщины до последнего, однако спасти ее не удалось. Кроме того, известно о том, что на месте трагедии обнаружили конечности 7 разных людей. Руки, ноги, - так складывается количество погибших“, - рассказал RusDelfi Булашев.