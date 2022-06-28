28.06.2022, 18:27
„Жители Кременчуга перестали соблюдать меры безопасности“. RusDelfi узнал, почему в разбомбленном ТЦ было столько народу
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В результате ракетных ударов по Полтавщине 27 июня в Кременчуге уничтожен торговый центр „Амстор“ и повреждены здания предприятия. Крменчужане рассказали RusDelfi о ситуации в городе.
27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру „Амстор“ в городе Кременчуг Полтавской области. Журналист, главный редактор „Кременчугской газеты“ Олег Булашев говорит, что согласно последним данным, погибли 18 человек. Одна женщина умерла в больнице.