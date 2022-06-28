Футбол
28.06.2022, 17:55

ВИДЕО | Невероятный гол вратаря!

 
Igor Subbotin
Igor Subbotin
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Голкипер клуба 2-го дивизиона чемпионата Норвегии „Сотра“ Мортен Грасмо забил невероятный гол ударом через себя на 90+5-й минуте матча 12-го тура с клубом „Юллерн“ (2:2).

Клуб Мортена Грасмо уступал со счётом 1:2 до последних мгновений матча. Вратарь клуба подключился к розыгрышу одного из последних стандартных положений в этом матче. Голкиперу ловко удалось сложиться в воздухе и красивым ударом через себя сравнять счёт в матче на 90+5-й минуте встречи, пишет sportmail.ru.

Отмечается, что 26-летний голкипер провёл в клубе „Сотра“ всю профессиональную карьеру.

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