ВИДЕО | Невероятный гол вратаря!

Клуб Мортена Грасмо уступал со счётом 1:2 до последних мгновений матча. Вратарь клуба подключился к розыгрышу одного из последних стандартных положений в этом матче. Голкиперу ловко удалось сложиться в воздухе и красивым ударом через себя сравнять счёт в матче на 90+5-й минуте встречи, пишет sportmail.ru.