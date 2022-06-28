Минобороны РФ утверждает, что бомбило в Кременчуге не торговый центр, а ангары с оружием из США

„В результате высокоточного удара, оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре“, - приводит „Медуза“ сообщение российского министерства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном ударе по торговому центру „Амстор“ в Кременчуге Полтавской области. По его словам, в момент удара в здании находились более тысячи человек. В настоящее время известно о 18 погибших, 59 пострадавших и 36 пропавших без вести после взрыва в ТЦ. Украинские военные утверждают, что удар по Кременчугу был нанесен двумя ракетами Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 из Курской области. 28-30 июня в Кременчуге объявлен траур по погибшим в ТЦ.