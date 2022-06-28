Будьте осторожны! Подтвердилось, что в морской воде в Таллинне есть сине-зеленые водоросли

По словам исследователя из Морского института, прогноз длительности цветения сине-зеленых водорослей зависит от температуры воды, направления ветра и течений. Скопления сине-зеленых водорослей были визуально заметны вдоль северного побережья Эстонии уже неделю назад, и если ветер будет дуть с севера или запада, цветение может продлиться еще две-три недели. Если ветры сменятся на восточные или юго-восточные, они могут повлечь за собой холодные глубоководные течения, а более теплая водная масса с поверхности вместе с планктоном переместится дальше в море.

Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время особенно тщательно заботиться о своем здоровье при купании в разрешенных местах, а после купания по возможности мыться чистой водой с мылом. Следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду. В случае подозрения на отравление следует обратиться к семейному врачу или позвонить на круглосуточную информационную линию Департамента здоровья по вопросам отравлений по номеру 16662.

Отравиться токсинами сине-зеленых водорослей можно, проглотив воду, в которой есть такие водоросли. Особому риску отравления подвергаются маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и скот. Собакам, чтобы отравиться, достаточно вылизать шерсть после купания в содержащей сине-зеленые водоросли воде.

Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, температура, насморк и кашель, боли в мышцах, жжение и трещины на губах, головокружение.