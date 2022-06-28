Будьте осторожны! Подтвердилось, что в морской воде в Таллинне есть сине-зеленые водоросли
Представители Пыхьяского отделения Департамента здоровья в понедельник взяли пробу воды на пляже в Пирита, чтобы определить наличие в ней сине-зеленых водорослей. Результаты пробы показали умеренное цветение и наличие в воде небольшого количества потенциально токсичных видов.
По словам исследователя из Морского института, прогноз длительности цветения сине-зеленых водорослей зависит от температуры воды, направления ветра и течений. Скопления сине-зеленых водорослей были визуально заметны вдоль северного побережья Эстонии уже неделю назад, и если ветер будет дуть с севера или запада, цветение может продлиться еще две-три недели. Если ветры сменятся на восточные или юго-восточные, они могут повлечь за собой холодные глубоководные течения, а более теплая водная масса с поверхности вместе с планктоном переместится дальше в море.
Департамент здоровья рекомендует в ближайшее время особенно тщательно заботиться о своем здоровье при купании в разрешенных местах, а после купания по возможности мыться чистой водой с мылом. Следите за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду. В случае подозрения на отравление следует обратиться к семейному врачу или позвонить на круглосуточную информационную линию Департамента здоровья по вопросам отравлений по номеру 16662.
Отравиться токсинами сине-зеленых водорослей можно, проглотив воду, в которой есть такие водоросли. Особому риску отравления подвергаются маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и скот. Собакам, чтобы отравиться, достаточно вылизать шерсть после купания в содержащей сине-зеленые водоросли воде.
Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, температура, насморк и кашель, боли в мышцах, жжение и трещины на губах, головокружение.
Во время сезона сине-зеленых водорослей купающимся перед заходом в воду нужно убедиться в том, что она чистая. На наличие сине-зеленых водорослей может указывать то, что вода стала желтовато-зеленой, в ней плавают заметные глазу частички растений, а кромка берега покрыта густой зеленой массой с затхлым запахом. Если частички, ставшие причиной изменения цвета воды, настолько малы, что не остаются на опущенной в воду ветке, вероятность наличия сине-зеленых водорослей становится еще выше.
Более подробную информацию о том, какая вода считается безопасной для купания, можно найти на сайте Департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/et/keskkonna-tervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus/suplusvee-ohutus.
Информацию о качестве воды на пляжах можно найти на сайте vtiav.sm.ee.