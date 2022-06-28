МИД РФ рекомендовал россиянам не ездить в Эстонию

„Налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля с.г. запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и т.д. В свою очередь вывозить в Россию наряду с т.н. „стратегическими товарами“ (тепловизоры, дроны) запрещено сумки, обувь, электронику и др., стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты. Наказание за „контрабанду“ предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц“, - говорится в сообщении министерства.