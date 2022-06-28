ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (125-й день) | Российские войска продолжают наступление в Донбассе по ряду направлений

Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. По последним данным, пострадали пять человек, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.



Ночью российские военные нанесли удары по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.



Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных. В рамках обмена в Украину вернули еще 46 тел погибших военнослужащих, 21 из них — тела защитников „Азовстали“, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны.



В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге погибли не менее 20 человек. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Кроме того, 59 были ранены, из которых 25 госпитализированы.



Британское Минобороны: Россия резко увеличила интенсивность ударов по территории Украины, используя ракеты большой дальности. Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке о происходящем в зоне боевых действий в Украине обращает внимание на тот факт, что Россия 24-26 июня произвела необычно интенсивную серию ракетных ударов по украинской территории.



Россия объявила о санкциях против супруги и дочери президента США. Москва внесла в санкционные списки против США фамилии еще 25 человек. Среди них — Джилл и Эшли Байден, супруга и дочь американского президента Джо Байдена. Всем попавшим под санкции запрещен въезд в Россию.



36 человек считаются пропавшими без вести после удара по торговому центру в Кременчуге. Об это сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Поиски продолжаются.