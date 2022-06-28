ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (125-й день) | Российские войска продолжают наступление в Донбассе по ряду направлений
Идет 124-й день войны. Вот что произошло за день.
Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. По последним данным, пострадали пять человек, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ночью российские военные нанесли удары по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова, Чугуевскому и Харьковскому районам области. В общей сложности за сутки погибли 2 женщины, 5 мирных жителей ранены.
Украина сообщила о новом обмене телами погибших военных. В рамках обмена в Украину вернули еще 46 тел погибших военнослужащих, 21 из них — тела защитников „Азовстали“, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий страны.
В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге погибли не менее 20 человек. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Кроме того, 59 были ранены, из которых 25 госпитализированы.
Британское Минобороны: Россия резко увеличила интенсивность ударов по территории Украины, используя ракеты большой дальности. Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке о происходящем в зоне боевых действий в Украине обращает внимание на тот факт, что Россия 24-26 июня произвела необычно интенсивную серию ракетных ударов по украинской территории.
Россия объявила о санкциях против супруги и дочери президента США. Москва внесла в санкционные списки против США фамилии еще 25 человек. Среди них — Джилл и Эшли Байден, супруга и дочь американского президента Джо Байдена. Всем попавшим под санкции запрещен въезд в Россию.
36 человек считаются пропавшими без вести после удара по торговому центру в Кременчуге. Об это сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Поиски продолжаются.
С начала войны в Украине погиб 4731 мирный житель, еще 5900 человек были ранены. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Среди погибших — 1812 мужчин, 1225 женщин, 134 девочки и 155 мальчиков. Пол еще 41 погибшего ребенка и 1364 взрослых установить не удалось.
В Днепре ракета попала в станцию техобслуживания „Автодизель“. Под завалами находятся люди. О попадании сообщил мэр Борис Филатов. Он отметил, что на станции „не было никакой техники, военных или оружия“. Глава областной администрации Валентин Резниченко, в свою очередь, рассказал, что по Днепру и области выпустили шесть ракет. Три из них были сбиты.
Российское минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по Кременчугу в понедельник. Однако по версии ведомства, целью ударов был соседний завод, производящий дорожную технику. Завод „Кредмаш“, как пишут украинские СМИ, также разрушен.
Четыре крупных компании объявили об уходе с российского рынка - среди них производители лифтов и эскалаторов, бытовой техники, алкоголя и шин.
В Баварии завершился саммит „Большой семерки“. На пресс-конференции по его итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может и не должна победить в войне. Перед этим лидеры G7 договорились выделить $4,5 млрд на борьбу с продовольственным кризисом, вызванным войной.
Российские силовики задержали законного мэра Херсона после его отказа встречаться с представителями оккупационных властей, сообщила его советница.
Британская Diageo - владелец алкогольных брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan - уходит из России.
„После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев“, - цитирует заявление компании „Коммерсант“.
США ввели новые санкции против России.
Новые санкции направлены против „путинской военной машины“, заявили в министерстве финансов США. В санкционный список включены более 100 компаний, включая „Ростех“, „Камаз“, „Ильюшин“, „Туполев“.
Также под санкции попали 57 человек, связанных с Россией. Среди них оказалась телеведущая Тина Канделаки. Вероятно, ее включили в список вместе с ее мужем, топ-менеджером „Ростеха“ Василием Бровко. Кроме того, власти США ввели анонсированный ранее запрет на операции с российским золотом.
МИД РФ посоветовал россиянам не посещать Эстонию
Ведомство объяснило свои рекомендации решением эстонских властей с 10 июля запретить ввоз в страну товаров, на которые распространяются санкции, введенные ЕС из-за вторжения России в Украину. Запрет распространяется на физических лиц.
„В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику“, — заявили в министерстве.
Путина не пускают на Бали: G20 впервые пройдет без участия руководителя России. Западные лидеры убедили индонезийского президента не пускать к себе агрессора. Это один из главных успехов „антимосковской коалиции“ по итогам встречи „Семерки“ в Баварии.
По данным украинской стороны, российские войска продолжают наступление по ряду направлений в Донбассе.
На Славянском направлении украинские подразделения остановили штурм в направлениях сел Долина и Мазановка.
На Лисичанском направлении российские военные стремятся взять под контроль трассу Бахмут — Лисичанск и ведут наступление в направлении села Спорное.
На Авдеевском направлении враг нанес удары вблизи Авдеевки звеном вертолетов Ка-52. На других направлениях также продолжались обстрелы.