МНЕНИЕ | Эстонцы здесь и русские там, по-эстонски, но все же врозь. Таково желание партии Isamaa.

В результате эстонцы чувствуют, что теперь все хорошо, они всюду учатся на эстонском языке и, следовательно, мы больше не поклоняемся нынешнему российскому режиму, российская пропаганда больше не действует на нашу молодежь, изучение чисто эстонского языка делает ее невосприимчивой. Создать видимость этого перед публикой несложно, потому что эстонцы мало контактируют с русскоязычными, и, кроме новостной ленты, эстонцы не имеют четкого представления об уровне владения русскими эстонским языком и об их мировоззрении. Люди понимают это только из новостной ленты 9 мая или по результатам очередных госэкзаменов в гимназии. Но если политики подтвердят, что теперь все учатся на эстонском языке, то все в порядке.

Если мы напишем в законе, что 75% детей в 1-х, 4-х и 7-х классах в следующем году должны учиться на эстонском языке, то получится, что вместо русского будет взят учебник и рабочая тетрадь на эстонском языке. Учитель все тот же, уровень владения языком детей тоже. Просто невозможно заменить 150 учителей к следующему учебному году. Учеба на русском языке, рабочие тетради заполняются на эстонском языке. Эстонский язык и культура только чуть-чуть затрагиваются в рабочей тетради и учебнике. Это сегодняшняя система 60/40, благодаря которой за 11 лет 50,4% выпускников русскоязычных школ сдали в этом году необходимый минимальный уровень экзамена по эстонскому языку. Потемкинские деревни. Реальный результат, а не видимость, будет заключаться в том, что через 20 лет нам придется признать, что дети все еще не говорят по-эстонски на уровне B2 по окончании основной школы, но отсев и дальнейшее обучение ухудшились, а треть русскоязычной молодежи не знает даже про Эстонский национальный музей. И мы с удивлением обнаруживаем, что почти четверть русскоязычных людей поддерживают агрессию России по отношению к соседям и считают Путина хорошим лидером. Реальный результат того, что сейчас планируется, — это по-прежнему отдельные миры, по-прежнему плохое владение эстонским языком.