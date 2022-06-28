За неделю заболеваемость и госпитализация по поводу COVID-19 выросла. Медики прогнозируют ухудшение ситуации

По словам заведующей инфекционным отделением Департамента здоровья Ханны Сепа, 801 из 9079 анализов, проанализированных на прошлой неделе, оказались положительными, что сопоставимо с данными неделей ранее. „Но важно учитывать, что из-за праздников снизилось количество тестируемых и обращений к врачам, и на самом деле как заболеваемость, так и госпитализация имеют тенденцию к росту“, - сказала Сепп.

Уровень инфицирования R превышает единицу (1,03). Согласно специальным расчетам уровня госпитализации, риск распространения коронавируса остается средним.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней составляет 5,7. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 97 человек, 50 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического течения COVID-19. За неделю добавились три смерти инфицированных коронавирусом (74 и 83 и 88 лет), один из которых не был вакцинирован. Число госпитализаций, вероятно, будет расти.

За неделю было введено 595 доз вакцины, из которых первичных 147.

461 924 человек получили дополнительную или бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,7%.