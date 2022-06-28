Строгий надзор не уберег от аварий. Полиция недовольна водителями

На прошлой - праздничной - неделе наблюдению за дорожным движением было уделено гораздо больше внимания. Как и в прошлом году, люди были проинформированы об этом заранее. Однако все еще остается много водителей, которые считают, что правила к ним не относятся, и подвергают риску себя и всех окружающих.

За прошлую неделю 258 водителей были отстранены от вождения. Из них 14 человек подозревались в употреблении наркотиков или психотропных веществ. Также полицией было выявлено более 600 нарушений скоростного режима, и это число, по словам полиции, еще не окончательное.

Всего произошло 74 ДТП в которых, к сожалению, погибло двое участника дорожного движения.

Большинство ДТП с травмами (46!) произошло с участием велосипеда или электроскутера. Во многих случаях причиной аварии стало вождение в нетрезвом виде.

Полиция напоминает, что безопасное движение начинается с вас. Именно вы можете повлиять на поведение ваших друзей и близких на дороге и подать пример другим. Общее представление о том, что превышение скорости или вождение „под градусом“ - это не нормально, влияет на движение гораздо эффективнее, чем непосредственный надзор строгих полицейских за движением.