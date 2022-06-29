Канцлер Минобороны Эстонии: надо менять тактику в отношении России

На пресс-конференции ведомства Салм подчеркнул, что у нас нет планов B и С относительно того, что связано с НАТО. „Чтобы прояснить ситуацию: у членства в НАТО нет альтернативы. Нет оснований полагать, что когда-либо она понадобится“, — отметил он. При этом, по его словам, важно перейти от сдерживания наказанием к сдерживанию воспрещением.



Он проиллюстрировал это простыми примерами. Мальчики играют в песочнице. В первом случае одного из них сдерживают от того, чтобы он не ударил другого, тем, что потенциальный обидчик знает, что у потенциальной жертвы есть старший брат или друг, который придет и ответит тем же. Второй вид сдерживания означает, что потенциальная жертва сама обладает достаточной силой, то есть сама по себе сдерживает потенциального противника. Лезть на нее с кулаками и не осмеливаются.



Аналогичная логика применима к межгосударственным отношениям. „У нас были основания полагать, что Россия ведет себя более или менее рационально. Сдерживание наказанием работало“, — сказал Салм о прежней ситуации. Однако война в Украине показала, что даже под зонтиком НАТО страны не должны думать, будто данной концепции достаточно. Поэтому, по его словам, сдерживание воспрещением является единственным вариантом.



Сегодня вечером в Мадрите стартует саммит НАТО, где помимо прочего будет обсуждаться укрепление безопасности на восточном фланге. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил вчера журналистам, что НАТО увеличит свои силы быстрого реагирования с 40 000 до более чем 300 000 человек.



22 июня премьер-министр Кая Каллас сказала в Financial Times, что согласно текущим оборонным планам НАТО, Эстонское государство и культура будут полностью уничтожены, если Россия решит напасть.



Вчера Столтенберг заверил, что услышал слова Каллас и что Таллинн врагу не достанется ни в коем случае.