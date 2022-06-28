Без острых локтей до пляжа в Нарва-Йыэсуу на общественном транспорте не доедешь. Перевозчик: „Наши возможности ограничены“

Мысль, которая логично приходит в голову: а можно ли увеличить количество рейсов? Корреспондент RusDelfi задала этот вопрос руководителю центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Хейки Лутсу.

„Наши возможности ограничены, - ответил Лутс. - Мы свою обязанность выполняем: возим людей на работу, в гимназии, в центральную больницу. По возможности помогаем в проведении свободного времени. Обеспечить проезд к пляжу всем в такую жаркую погоду – это не цель уездного перевозчика. Кохтла-Ярве захочет в Тойла, кто-то – в Пярну. Мы не можем возить всех на отдых. Власти Нарвы знают, что у нас нет вариантов“.

„Считаю, что у горуправы есть такие возможности, - продолжает комментировать ситуацию Хейки Лутс. - Хоть каждые 15 минут могут возить, правда, где взять на это деньги? Может, пересмотреть городские маршруты и часть рейсов направить временно до пляжа? Горуправе оплата одного километра обойдется меньше, чем нам. С февраля у Нарвы хороший перевозчик, хорошие автобусы. У нас был опыт, мы запускали коммерческий рейс за евро, но горожанам было дорого, его закрыли. Сейчас мы не рассматриваем такой вариант“.

Татьяна Леннук, заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства в нарвском департаменте, рассказала, что они 27 июня направили письмо перевозчику с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества рейсов по маршруту 31 в связи с перегруженностью общественного транспорта. „Автобусный маршрут в летний период работает с повышенной нагрузкой, - говорится в письме, - во избежание переполненности/затора автобусов в летнее время и, как следствие, перебоев в работе общественного транспорта, просим увеличить количество рейсов“.