Мы живем не в мирное время. Каллас объяснила свою позицию по вопросу семейных пособий

Сама Каллас находится в Мадриде, где проходит саммит НАТО, однако сегодня утром она провела прямую трансляцию в Facebook, в ходе которой ответила на вопросы соотечественников. Одна женщина спросила, когда будет сформировано правительство. „Моя цель состояла в том, чтобы правительство сформировалось намного быстрее“, — сказала Каллас. Она отметила, что предыдущая коалиция распалась 3 июня, после чего Партия реформ хотела незамедлительно приступить к переговорам. „Нашим потенциальным партнерам по коалиции потребовалось больше времени, чтобы начать, — сказала глава правительства. - К сожалению, эти переговоры затянулись“.



Официально переговоры начались 13 июня. На время июньских праздников был сделан большой перерыв. Каллас подчеркнула, что до соглашения осталось совсем немного, но для этого каждая из сторон должна сделать небольшой шаг назад.



Достигнут консенсус, например, в вопросе перехода на эстонский язык обучения. „Вторая большая тема — это благополучие людей“, — сказала Каллас, добавив, что помогать надо тем, кто больше всего нуждается в помощи. Премьер-министр сообщила также, что, например, была достигнута договоренность об увеличении со следующего года не облагаемого налогом минимума до 654 евро. В этом вопросе шаг назад пришлось сделать социал-демократом, поскольку изначально они хотели поднять не облагаемый налогом минимум до 800 евро в месяц.



Расхождения по-прежнему наблюдается в вопросе семейных пособий. Каллас подчеркнула, что, по ее мнению, пособия и так очень щедры. „Но Isamaa хочет поднять еще“. В качестве компромисса можно увеличить пособие до 600 евро, но Isamaa продолжает стоять на своем, то есть сумме в 700 евро в месяц.



Каллас подчеркнула, что мы живем не в мирное время. „И на самом деле это требует от всех понимания, что и наши приоритеты изменились. Если мы хотим, чтобы рождалось больше детей, то самое большое чувство уверенности связано с тем, что война никогда не придет в Эстонию“, - сказала она.



Каллас надеется, что переговоры будут продуктивными даже в его отсутствие. „Желание вроде бы у всех есть“, — отметила она.

