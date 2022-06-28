Отт Тянак покинет Hyundai?

Ралли Кении наглядно продемонстрировали, кто чего стоит. Toyota праздновала победу - все четыре выступавшие машины - впереди. Выступление Hyundai было описано в социальных сетях как шоу Бенни Хилла. Действительно, поставить финальную музыку шоу Бенни Хилла, а потом на быстрой перемотке показать, как у Отта Тянака рычаг коробки передач сначала трескается, а потом ломается пополам, на следующий день машина начинает дымить и глохнет, а в воскресенье наконец-то окончательно сходит с дистанции. Как машина Тьерри Невилля четыре минуты отказывается заводиться, потому что проехала по воде, а потом из-за ограниченной видимости таранит дерево, Как Оливер Солберг ползет по песку... Что ж, смешно....