Другие виды
28.06.2022, 13:09

Отт Тянак покинет Hyundai?

 
Отт Тянак не так счастлив в Hyundai, как пытается показать на фото
Отт Тянак не так счастлив в Hyundai, как пытается показать на фото
ФОТО: Vincent Thuillier | Hyundai Motorsport

Ходят слухи, что контракт Отта Тянака с Hyundai рассчитан только до конца этого сезона.

Ралли Кении наглядно продемонстрировали, кто чего стоит. Toyota праздновала победу - все четыре выступавшие машины - впереди. Выступление Hyundai было описано в социальных сетях как шоу Бенни Хилла. Действительно, поставить финальную музыку шоу Бенни Хилла, а потом на быстрой перемотке показать, как у Отта Тянака рычаг коробки передач сначала трескается, а потом ломается пополам, на следующий день машина начинает дымить и глохнет, а в воскресенье наконец-то окончательно сходит с дистанции. Как машина Тьерри Невилля четыре минуты отказывается заводиться, потому что проехала по воде, а потом из-за ограниченной видимости таранит дерево, Как Оливер Солберг ползет по песку... Что ж, смешно....

Калле Рованпера, занявший первое место в этом сезоне в четвертый раз, уже может быть объявлен чемпионом мира, потому что его преимущество перед занявшим второе место Невиллем составляет 65 очков. Интересны тут не баллы, а то, что один ездит на Toyota, другой на Hyundai.

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