Эксперты: война опустошает эстонский рынок сделок

Если 2021 год стал годом всемирного бума сделок – с рекордным количеством и стоимостью сделок, то первая половина 2022 года, начиная со второго квартала, на рынке произошел резкий разворот к снижению в связи с войной в Украине. Так, общее количество сделок во втором квартале уменьшилось по сравнению с предыдущим годом с 69 до 53, хотя количество сделок за полугодие приблизилось к прошлогоднему уровню за счет более высокой активности в первом квартале, когда были заключены 60 сделок. Общее количество сделок в первом квартале 2021 года составило 64.

В предыдущие три года объемы рынка сделок в Эстонии во второй половине года неуклонно росли, и 2022 год станет первым годом, когда можно будет увидеть спад. Общее количество сделок в первом полугодии текущего года составило 113, что значительно меньше, чем 133 сделки в прошлом году.

В сфере недвижимости, слияний и поглощений наибольшее число сделок было совершено в секторах недвижимости (22%), производства (16%) и энергетики (12%). Количество сделок в сельском хозяйстве и торговле составило по 9%, в финансах и страховании 7%, в информационных технологиях, медицине и фармацевтике 7%. За ними следуют медиа и развлечения (5%), транспорт (3%) и строительство (3%).

В сфере венчурного капитала преобладали сделки в секторах финансов и страхования (36%) и энергетики (10%), за которым следовали кибербезопасность и онлайн-торговля с 8%, а также здравоохранение, строительство, транспорт и образование, на которые приходилось по 5% от общего объема сделок за полгода.