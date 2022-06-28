„Россия - государство террорист“. Реакция соцсетей на обстрел в Кременчуге(4)
Мировые лидеры после гибели мирных жителей в торговом центре города Кременчуг призвали усилить санкции против России и пообещали привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности. Но на обстрел отреагировали не только политики, но близкие нам медийные личности.
Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по торговому центру заявлением, что Вашингтон будет и дальше призывать Россию к ответственности за преступления в Украине.
„Нападение России на мирных жителей в торговом центре было жестоким. Мы солидарны с украинским народом. На саммите G7 было продемонстрировано, что США вместе с нашими союзниками и партнерами будут и впредь возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины“, — заявил Джо Байден и добавил, что Запад будет усиливать санкции против РФ для полной изоляции страны-агрессора.
Помимо американского президента, на трагедию отреагировали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Франции Эмманюель макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие.
Реакция американского президента и других мировых лидеров была ожидаема. Однако помимо политиков о трагедии высказались и звезды шоу-бизнеса и другие публичные люди. Так американский писатель, которого называют „королем ужасов“, Стивен Кинг прокомментировал российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге 27 июня. Он назвал зверства страны-агрессора терроризмом и выразил поддержку Украине. Менее чем через 12 часов пост Кинга набрал около 40 тысяч лайков, 6 тысяч распространений и сотни комментариев.
Одним из комментаторов выступило украинское Министерство обороны. В ответ Стивену они написали: „Стивен, русские ужаснее любого монстра в твоих романах...“
Не молчали и звезды русскоязычного медийного пространства. Нарушила свое затяжное молчание София Ротару. Певица практически не делает заявлений в сети, однако 27 июня опубликовала траурную свечу в своих Instagram-stories, приуроченную жертвам ракетного удара.
Знаменитый певец Иван Дорн выложил у себя в инстаграме видео пожара после попадания ракеты с короткой подписью, что на территории магазина находилось более тысячи человек.
Певец, хореограф и композитор Монатик назвал случившееся жестоким и животным террористическим актом. Он призвал остановить войну написав хештег #StopWarInUkraine
Орел и решка
Не остались в стороне и ведущие популярного телешоу „Орел и Решка“. Продюсер и первый ведущий программы Алан Бадоев отреагировал на обстрел хештегом #Russiaisaterroriststate.
Ведущий Андрей Бедняков был более эмоционален и пожелал террористам сгореть в аду.
Николай Серга, который активно защищает Украину в рядах ВСУ вспомнил трагедию в торговом центре „Зимняя Вишня“ в городе Кемерово в 2018 году. Он репостнул сообщение подписчика, в котором тот сравнивает реакцию россиян на обстрел ТЦ в Украине с пожаром в Кемерово. „Все, что необходимо знать про Россию“, - дополнил он сообщение подписчика.
Бывшая ведущая Леся Никитюк также показала ужасающие кадры пожара в ТЦ „Амстор“ и попросила распространить информацию для людей, которым требуется помощь.
Певица Надежда Дорофеева, которая была приглашенной ведущей программы, также назвала обстрел торгового центра актом терроризма
27 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Кременчугу. Российские крылатые ракеты попали в торговый центр „Амстор“, в котором на момент обстрела находилось более 1000 мирных жителей. По последним данным, жертвами ракетного удара по Кременчугу стали 18 человек. Сегодня Миноброны РФ подтвердило, что армия РФ нанесла удар по Кременчугу, однако, по версии ведомства, ТЦ не функционировал.