„Россия - государство террорист“. Реакция соцсетей на обстрел в Кременчуге

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по торговому центру заявлением, что Вашингтон будет и дальше призывать Россию к ответственности за преступления в Украине.

„Нападение России на мирных жителей в торговом центре было жестоким. Мы солидарны с украинским народом. На саммите G7 было продемонстрировано, что США вместе с нашими союзниками и партнерами будут и впредь возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины“, — заявил Джо Байден и добавил, что Запад будет усиливать санкции против РФ для полной изоляции страны-агрессора.

Помимо американского президента, на трагедию отреагировали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Франции Эмманюель макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие.

Реакция американского президента и других мировых лидеров была ожидаема. Однако помимо политиков о трагедии высказались и звезды шоу-бизнеса и другие публичные люди. Так американский писатель, которого называют „королем ужасов“, Стивен Кинг прокомментировал российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге 27 июня. Он назвал зверства страны-агрессора терроризмом и выразил поддержку Украине. Менее чем через 12 часов пост Кинга набрал около 40 тысяч лайков, 6 тысяч распространений и сотни комментариев.

Одним из комментаторов выступило украинское Министерство обороны. В ответ Стивену они написали: „Стивен, русские ужаснее любого монстра в твоих романах...“

Не молчали и звезды русскоязычного медийного пространства. Нарушила свое затяжное молчание София Ротару. Певица практически не делает заявлений в сети, однако 27 июня опубликовала траурную свечу в своих Instagram-stories, приуроченную жертвам ракетного удара.

Знаменитый певец Иван Дорн выложил у себя в инстаграме видео пожара после попадания ракеты с короткой подписью, что на территории магазина находилось более тысячи человек.