Эксперт: у России закончились силы для крупных наступлений в войне с Украиной

„Россия пытается как на международном уровне, так и давя на Украину создать условия, чтобы Украина заговорила о перемирии. Это их цель сейчас, и также видно, что они учитывают необходимость в ближайшие недели оставаться в обороне почти на всех фронтах, так как они начали очень активно строить эти оборонительные позиции. Проблема в том, что России не хватает ресурсов для ведения крупного наступления“, – передает RusERR слова Сакса, сказанные в передаче Vikerhommik.

Бывший глава эстонской внешней разведки Сакс заявил, что дела у российских войск на разных фронтах не идут хорошо, и хотя украинские подразделения находятся в Донбассе под давлением, наступление российских войск там не продвигается.

„У россиян просто нет сил. И, по сути, вторжение в Донбассе не продвигается, поскольку им не хватает сил. „Они превысили все установленные ими сроки и не смогли выполнить эти задачи“, – сказал эксперт.

Комментируя заявление премьер-министра Каи Каллас на прошлой неделе о том, что согласно нынешним планам НАТО территория Эстонии может оказаться под контролем российских войск и ее освобождение началось бы только спустя 180 дней, Сакс сказал, что если бы речь шла о тайне, у премьер-министра должно было бы быть право ее раскрыть, а само нападение России маловероятно и Эстония не является ее основной целью: „Если у кого-то в Эстонии и есть право раскрывать такую информацию, то это премьер-министр. К настоящему времени доктрина о 180 днях, в течение которых собираются войска для отвоевания захваченных территорий, устарела. В настоящее время созданы подразделения союзников для предварительного развертывания сил, что снижает вероятность нападения и позволяет реагировать быстрее“.