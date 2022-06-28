В продажу поступили билеты на WTA 250 Tallinn Open

„Турнир WTA, который впервые пройдет в Таллинне, привлечет в Эстонию лучших теннисисток мира, – сказал генеральный секретарь Эстонского теннисного союза и директор турнира Tallinn Open Аллар Хинт. – Теннисный союз долго работал над тем, чтобы привезти в Эстонию турнир WTA для развития устойчивого профессионального тенниса. Мы приглашаем всех любителей этого спорта увидеть теннисные матчи высокого уровня и поболеть за Анетт и Кайю“.

Билеты турнира Tallinn Open можно приобрести на квалификационные игры, которые пройдут 24.09 и 25.09.2022. Поединки основного круга пройдут с 26.09 по 2.10.2022:

· на 26.09–29.09.2022 можно купить билеты на утренние сессии;

· 30.09–1.10 пройдут четверть- и полуфиналы – билеты можно купить как на утренние, так и на вечерние сессии;

· 2.10 пройдет финал турнира.

В Piletitasku можно приобрести зрительские пропуски на турнир, обычные и VIP-билеты (обеспечивают также проход в лаунж турнира). С информацией о продаже билетов можно ознакомиться здесь: https://www.piletitasku.ee/et/custompage/2567

„Мы хотим, чтобы трибуны на 2500 мест были заполнены каждый день, а болельщики получили возможность сопереживать профессиональному женскому теннису и активно поддерживать игроков“, – сказал Аллар Хинт.

Международный турнир WTA 250 Tallinn Open пройдет с 26 сентября по 2 октября в Теннисном центре Forus в Тонди. За неделю до этого (с 19 сентября) в Токио пройдет турнир WTA 500, а в Сеуле – турнир WTA 250. Непосредственно после Tallinn Open начнется турнир WTA 500 в чешской Остраве.

Поддержку в проведении турнира WTA 250 Tallinn Open оказывают: город Таллинн, Tallink, Kapitel, Alexela, Forus, Министерство культуры и EAS. Медиа-партнеры мероприятия – Ekspress Meedia и TV3 Grupp.

Организация профессионального женского тенниса WTA проводит во всему миру в общей сложности 55 турниров, которые в зависимости от призовых подразделяются на категории WTA 250, WTA 500 и WTA 1000.