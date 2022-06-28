Из-за жары клубника созревает быстрее, а цены на нее снижаются

Если еще неделю назад килограмм клубники стоил около 10 евро, то в понедельник на открытом рынке в Тарту можно было купить ягоды по более приятной цене.

„Цены снизились. За ящик 17,50 евро, то есть 3,50 евро за килограмм“, – сообщила „Актуальной камере“ продавец клубники Татьяна, а продавец ягод Тимур пояснил: „Утром как раз снизили цены. Конкуренция высокая. Клубника мелкая, сорт такой. Чтобы ягоды покупали, мы снизили цену“ .

„Пока успеваем собирать. Действительно всё разом созрело. В какой-то момент придется оставить ягоды на полях, потому что жара будет долгой, а ягоды реагируют очень быстро, особенно сорта „Полька“ и „Соната“, которые созревают очень быстро и в одно время“, – рассказала владелица хутора Лаари Кадри Небокат.

По ее словам, в этом году ягоды высшего качества идут по 5 евро за килограмм, а жара снижает в основном цены на ягоды для варенья: „Если жара продлится, то сезон долгим не будет. Полторы недели, максимум две. Чем жарче, тем ниже качество ягод“.