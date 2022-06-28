Питаться как Роналду: 3 продукта, которые Криштиану ест каждый день

Когда его спросили о португальце и его диете, Пеетерс сказал в интервью AS:

„Он всегда ест одно и то же. Брокколи, курица и рис. С литрами воды и, конечно, без кока-колы. Криштиану хочет побеждать всегда и везде. Я какое-то время ходил в спортзал, и, конечно же, Криштиану тоже там был. Я был впечатлен. У Криштиану идеальное тело для футболиста. И хотя я тоже довольно мускулистый, в тот день я подумал, что еще многое предстоит сделать. Но эй, он маниакально занимается этим уже столько лет“.

Известно, что Роналду ест до шести раз в день и избегает всех газированных напитков, а также алкоголя, пишет sportmail.ru.

„Хорошая тренировка должна сочетаться с хорошей диетой. Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей и избегаю сладких продуктов. Ешьте регулярно. Если вы регулярно тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы подпитывать свое тело для лучшей производительности. Иногда я ем до шести небольших приемов пищи в день, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для выполнения каждой тренировки на высшем уровне“, — сказал Кришитану в одном из интервью.

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