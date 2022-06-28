Вопреки прогнозам: жаркие летние дни не понизят цену электроэнергии. В чем причина?

В конце апреля весеннее солнце и ветер принесли в Европу первые часы, когда цена на электроэнергию была в минусе. Тогда председатель правительства Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что если в Эстонии будет солнечный и ветреный июль, то цены на электричество будут близки к нулю или даже уйдут в минус. Теперь же наступили жаркие летние дни, но биржевая цена электроэнергии все еще высокая - сегодня она достигнет самой высокой отметки в 229 евро МВт-ч.

Представитель Eesti Energia Прийт Лутс пояснил, что минусовая цена формируется на рынке электроэнергии, когда самого дешевого электричества - от ветра, солнца и гидроэлектростанций - больше, чем спроса. „Сейчас мы не видим близких к нулю и минусовых цен потому, что дешевое производство не выросло в достаточной мере, чтобы покрыть спрос. В этом году потребление было почти на 7% больше, чем в прошлом“, - говорит Лутс.

По его словам, чтобы электричества хватило всем, приходится запускать и электростанции, производящие более дорогую электроэнергию из ископаемого топлива - угля или газа. Именно предлагаемые газовыми электростанциями цены формируют сейчас рыночную цену Nord Pool, а также региональные цены в странах Балтии. „Как известно, газ сейчас до семи раз дороже, чем год назад.

Лутс добавил, что цены на летние месяцы крайне сложно прогнозировать, так как они зависят от комбинации нескольких факторов. Если точнее, то от количества осадков, солнечного света, ветра, уровня цены CO2 и газа, длительности обслуживания АЭС в Северных странах, внешних связей и от уровня потребления в странах, в которых сейчас жара. Поэтому Eesti Energia не может сказать, что будет этим летом - понизится ли цена на электроэнергию или же придется смириться с такими ценами, что мы имеем сейчас.