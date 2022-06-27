В Латвии найдено тело 5-летней девочки, пропавшей в Сигулде

Причину смерти должны установить судебные медики.

Девочка пропала 26 июня около 14.00 в Сигулде, на пляже у реки Гауя. Пятилетняя Эвита играла на пляже на берегу Гауи в Сигулде вместе со старшим и младшим братьями. Детей к воде привела мама, рассказала начальница Сигулдского участка полиции порядка Госполиции Наталья Седова.

По словам брата девочки, он играл с сестрой, отошел взять мяч, а когда вернулся, Эвиты уже не было. В спасательную службу родители обратились около 16 часов.

В понедельник городской пляж был закрыт для посетителей. Поиски ребенка продолжались почти двое суток. Большую поддержку оказали добровольцы, были задействованы сотрудник Государственной и муниципальной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, земессерги, военные. Для поиска использовали технику, был привлечен вертолет Государственной пограничной службы.

В полиции ранее подчеркивали, что проверялись все версии, однако, учитывая локацию случившегося и то, что девочку в последний раз видели в воде, поисковые мероприятия главным образом проходили на реке. Полиция начала уголовный процесс по 13 части Уголовного закона — преступные деяния против здоровья лица.