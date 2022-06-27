Тепловизоры, вертолет, волонтеры и водолазы: в Латвии идут широкомасштабные поиски 5-летней девочки

Девочка пропала 26 июня около 14.00 в Сигулде, на пляже у реки Гауя (ул. Пелду).

По состоянию на 20 часов 27 июня пятилетняя Эвита по-прежнему не найдена. Как сообщает Rus.LSM.lv, волонтеры искали девочку в лесу, а пожарные и полиция — на воде и под водой.

Пятилетняя Эвита играла на пляже на берегу Гауи в Сигулде вместе со старшим и младшим братьями. Детей к воде привела мама, рассказала начальница Сигулдского участка полиции порядка Госполиции Наталья Седова

По словам брата девочки, он играл с сестрой, отошел взять мяч, а когда вернулся, Эвиты уже не было. В спасательную службу родители обратились около 16 часов.

В понедельник городской пляж был закрыт для посетителей.

На второй день более тщательно отрабатывается версия возможного утопления. Как пожарные спасатели, так и Госполиция на лодках обследовали русло реки Гауя. Были привлечены спецсредства — эхолоты. В bezvests.lv пообещали обыскать дно реки с помощью подводного дрона. Водолазы пешком в гидрокостюмах обыскивали все прибрежные коряги. В этом месте на Гауе сильное течение и много затопленных бревен.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают Государственная полиция, муниципальная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба, а также около 100 волонтеров.

„В воскресенье вечером, 26 июня, до 4.30 утра 27 июня, Bezvests.lv провело поиск пропавшей под Сигулдой пятилетней девочки Эвиты. В поиске приняли участие десятки волонтеров и три группы кинологов. В операции использовались ручные тепловизоры и Башни спасения, которые на несколько километров транслировали запись голоса мамы Эвиты“, — соощает волонтерская организация Bezvests.lv.

К 12.00 часам понедельника, 27 июня, найти ребенка не удалось, сообщили в полиции. Еще в воскресенье к работе были привлечены волонтеры. Была обследована большая территория берегов реки, а также город. Представители организации Bezvēsts ночью для поиска использовали термокамеры. Утром к поиску был привлечен вертолет Государственной пограничной службы.