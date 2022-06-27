Еврокомиссар Кадри Симсон призвала страны ЕС интенсивно готовиться к возможным потрясениям

„С самого начала российского вторжения в Украину мы знали, что весьма серьезные перебои возможны, а теперь это выглядит вполне вероятным“, - цитирует чиновницу агентство Рейтер.

По ее словам, была проделана крайне важная работа, чтобы подготовиться к этому, теперь же настало время, развернуть ее еще шире.

По итогам встречи министров энергетики стран-членов ЕС Симсон объявила, что Еврокомиссия представит общеевропейский план по подготовке к перебоям с поставками из России в июле.

К этому моменту Москва прекратила или существенно сократила поставки газа двенадцати из 27 стран Евросоюза.