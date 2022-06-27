27.06.2022, 21:03
Состояние его здоровья внушает опасения! Полиция ищет пропавшего 55-летнего мужчину
ФОТО:
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 55-летнего Яануса, который ушел вчера утром из центра поддержки в Выру, должен был направиться по месту жительства в Орава (Вырумаа), но туда так и не приехал.
По состоянию здоровья мужчина самостоятельно обходиться в жизни не может, поэтому его жизнь может оказаться в опасности. Он плохо слышит, имеются проблемы с передвижением.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения. Одет в рубашку с короткими рукавами и пестрым воротником, темные тренировочные брюки и темную обувь.
Если кто-то видел изображенного на фотографии мужчину, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.