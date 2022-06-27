На аэродроме в Пуру вновь пройдет семейный фестиваль „Лётный день Йыхви 2022“

„Во многом благодаря поддержке Фонду интеграции мы можем, как и в прошлом году, подтвердить, что Лётный день Йыхви пройдет 23 июля 2022 года. Помимо выступлении на сцене, торговой и выставочной зоны, при подходящих погодных условиях будут проходить соревнования по воздушным судам и зрители смогут увидеть пилотажные полеты“, - сказал руководитель проекта Кристо Кыргнурм.

Пилоты могут участвовать в испытаниях по точной посадке и метанию на своих самолетах, а также демонстрировать свои навигационные навыки на полигоне автошколы.

В воздушной программе примут участие литовский ас Юргис Кайрис и эстонский мастер высшего пилотажа Юри Кальюнд.

На сцене выступят многие известные коллективы, такие как Йыхвиский биг-бэнд, молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, DB4, Blissteam, Boamadu и Бэнд Алики Миловой. Также будет организована выставочная зона самолетов, а также зона торговли, питания и зона для детей (организации Ahhaa предоставит мини - арены для борьбы с роботами).

Мероприятие бесплатное!

Спонсорами „Лётного дня Йыхви“ являются Фонд Интеграции, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, Культурный капитал, волость Йыхви, Кохтла-Ярвеская гимназия и волость Тойла.