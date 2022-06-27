Более половины украинских детей в Эстонии не распределены по школам. Почему?
По данным министерства, в настоящее время в Эстонии насчитывается более 6000 украинских детей и подростков, обязанных посещать школу, но более половины из них все еще не распределены по учебным заведениям, пишет rus.err.
По словам Кади Тоом, курирующей вопросы общего образования в Тартуской горуправе, нынешняя ситуация создает сложности как для местных самоуправлений, так и для военных беженцев.
„Возможно, они не доверяют системе, надеются вот-вот вернуться на родину, может быть, из-за последствий травмы не в состоянии пойти в школу, где они ничего не понимают. Есть также семьи, которые думают, что если они будут зачислены в нашу школу, то связь со своей страной у них прервется, и они не смогут продолжить там учебу“, - сказала Тоом.
Советник министерства образования Пирет Сапп уточнила, что у многих военных беженцев нет зарегистрированного места жительства, из-за чего местные самоуправления не могут предложить украинским детям место в школе.