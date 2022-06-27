Полиция просит помощи в поисках молодого мужчины

Мужчина ушел из дома в поселке Сауга (волость Тори, Пярнумаа) 26 июня в 15 часов. Утром 27 июня его видели в поселке, но до сих пор домой он не вернулся и обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Рене был одет в черные джинсовые шорты, бело-синюю рубашку в полоску, с собой был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение изображенного на фото человека или вы видели его, позвоните в полицию по телефону 112.