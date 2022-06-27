ЧП и криминал
27.06.2022, 19:06

Полиция просит помощи в поисках молодого мужчины

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PPA
PPA
ФОТО: ppa

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летнего Рене, который ушел вчера днем из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Мужчина ушел из дома в поселке Сауга (волость Тори, Пярнумаа) 26 июня в 15 часов. Утром 27 июня его видели в поселке, но до сих пор домой он не вернулся и обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Рене был одет в черные джинсовые шорты, бело-синюю рубашку в полоску, с собой был черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение изображенного на фото человека или вы видели его, позвоните в полицию по телефону 112.

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