ВИДЕО | В результате ракетного удара России по торговому центру в Кременчуге погибли десять человек, десятки ранены

Глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что, по последним данным, в результате ракетного обстрела погибли десять человек, сорок получили ранения и травмы. Тушение пожара и поиск жертв продолжается.

„ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить“, - написал днем в понедельник президент Украины Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. „Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов“, - добавил президент.

Спасательная служба писала днем, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по торговому центру в Кременчуге попали две ракеты Х-22, которые запустили российские бомбардировщики Ту-22 М3. Согласно данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома Шайковка (в Калужской области), а пуски осуществлялись над территорией Курской области. Министерство обороны РФ эти утверждения пока не комментировало.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по поводу удара по кременчугскому торговому центру, что Россию следует признать государством, поддерживающим терроризм.

„Кременчуг. Людное место, обычный день. Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но самое больное воображение не догадалось бы, что такими центрами они считают торговые [...] Нам нужно больше оружия, чтобы защитить наших людей, нужны системы ПВО. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма“, - написал Ермак.

Как сообщают разные украинские источники, удар пришелся по кременчугскому торговому центру сети „Амстор“. Он расположен в центре города. В трехстах метрах от него - железнодорожный вокзал Кременчуга.



