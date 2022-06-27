ВИДЕО | Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, есть погибшие и множество раненых

„ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить“, - написал Зеленский и опубликовал видео с места происшествия, на котором виден охваченный пламенем торговый центр. „Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов“, - добавил президент.

Ранее глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что по Кременчугу был нанесен удар. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, попадание было „в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям“.

В местных телеграм-каналах пишут о столбах дыма над городом и большом числе погибших.

Как сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Лунин, пока подтверждена гибель двух человек, двадцать человек получили ранения, девять из них - в тяжелом состоянии.

Спасательная служба пишет, что площадь пожара составляет больше 10 тысяч кв.м, его тушат 115 пожарных на 20 машинах. К месту происшествия отправлен пожарный поезд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил по поводу удара по кременчугскому торговому центру, что Россию следует признать государством, поддерживающим терроризм.

„Кременчуг. Людное место, обычный день. Россияне ударили ракетами по торговому центру. Они говорили, что будут бить по центрам принятия решений. Но самое больное воображение не догадалось бы, что такими центрами они считают торговые [...] Нам нужно больше оружия, чтобы защитить наших людей, нужны системы ПВО. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма“, - написал Ермак.

Как сообщают разные украинские источники, удар пришелся по кременчугскому торговому центру сети „Амстор“. Он расположен в центре города. В трехстах метрах от него - железнодорожный вокзал Кременчуга.



