28.06.2022, 08:51
Штраф 400 евро за пьяную езду на самокате. Полиция активно обменивается данными с Bolt
ФОТО: | Ekspress Meedia
Половина аварий с участием электросамокатов связана с употреблением алкоголя. Полиция и Bolt работают вместе, чтобы положить конец пьяному беспределу на дорогах.
В летний сезон полиция проводит проверки пользователей электросамокатов на предмет трезвости, ношения шлемов несовершеннолетними и соблюдения правил дорожного движения. Половина аварий с участием электросамокатов связана с употреблением алкоголя. Пьяный самокатчик может получить штраф до 400 евро за вождение в нетрезвом виде.