Штраф 400 евро за пьяную езду на самокате. Полиция активно обменивается данными с Bolt

В летний сезон полиция проводит проверки пользователей электросамокатов на предмет трезвости, ношения шлемов несовершеннолетними и соблюдения правил дорожного движения. Половина аварий с участием электросамокатов связана с употреблением алкоголя. Пьяный самокатчик может получить штраф до 400 евро за вождение в нетрезвом виде.