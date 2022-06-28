ЧП и криминал
28.06.2022, 08:51

Штраф 400 евро за пьяную езду на самокате. Полиция активно обменивается данными с Bolt

 
Mitmekesi tõuksiga sõitmise eest võib ka trahvi saada. Mitmekesi tõuksil olemine seab ohtu nii sõitjad kui ümberkaudsed liiklejad.
Mitmekesi tõuksiga sõitmise eest võib ka trahvi saada. Mitmekesi tõuksil olemine seab ohtu nii sõitjad kui ümberkaudsed liiklejad.
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Половина аварий с участием электросамокатов связана с употреблением алкоголя. Полиция и Bolt работают вместе, чтобы положить конец пьяному беспределу на дорогах.

В летний сезон полиция проводит проверки пользователей электросамокатов на предмет трезвости, ношения шлемов несовершеннолетними и соблюдения правил дорожного движения. Половина аварий с участием электросамокатов связана с употреблением алкоголя. Пьяный самокатчик может получить штраф до 400 евро за вождение в нетрезвом виде.

„Полиция просит „дуть в трубочку“ водителей самокатов и, если это будет нужно, отстраняет выпивших людей от управления транспортным средством“, — пояснила ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

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