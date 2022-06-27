27.06.2022, 17:37
ФОТО | Утонувшего на озере мужчину нашли спустя день с помощью водолаза(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Eile õhtul uppus Karksi-Nuia paisjärves inimene. Pealtnägija nägi, kui ta ujus umbes kümne meetri kaugusele kaldast, ahmis õhku ja vajus seejärel vee alla.
Вчера вечером в запрудном озере Каркси-Нуйа (Вильяндимаа) утонул мужчина. Очевидец видел, как он плавал примерно в десяти метрах от берега, а затем хватанул в себя воздуха и ушел под воду.
Вчера спасатели обследовали территорию с помощью дрона, выходили на озеро на лодке, но человека не обнаружили.
Сегодня полиция вызвала на место водолаза, который вытащил из воды после непродолжительных поисков тело утонувшего мужчины.