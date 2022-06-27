ЧП и криминал
27.06.2022, 17:37

ФОТО | Утонувшего на озере мужчину нашли спустя день с помощью водолаза

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Водолаз, нашедший утонувшего мужчину
Водолаз, нашедший утонувшего мужчину
ФОТО: Virgo Pärn | Ekspress Meedia

Eile õhtul uppus Karksi-Nuia paisjärves inimene. Pealtnägija nägi, kui ta ujus umbes kümne meetri kaugusele kaldast, ahmis õhku ja vajus seejärel vee alla.

Вчера вечером в запрудном озере Каркси-Нуйа (Вильяндимаа) утонул мужчина. Очевидец видел, как он плавал примерно в десяти метрах от берега, а затем хватанул в себя воздуха и ушел под воду.

Вчера спасатели обследовали территорию с помощью дрона, выходили на озеро на лодке, но человека не обнаружили.

Сегодня полиция вызвала на место водолаза, который вытащил из воды после непродолжительных поисков тело утонувшего мужчины.

Водолаз, нашедший утонувшего мужчину
Водолаз ищет утонувшего мужчину
Поиски утонувшего мужчины
Поиски утонувшего мужчины
Поиски утонувшего мужчины
Поиски утонувшего мужчины

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