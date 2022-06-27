У пенсионных фондов LHV в три раза больше золота, чем у Банка Эстонии

Золото уже более трех лет играет важную роль в пенсионных фондах LHV. Чтобы защититься от предсказуемого повышения цен, мы направляем всё большую долю нашего портфеля в энергетический сектор, сырьевую промышленность и драгоценные металлы.

Мы полагаем, что причины инфляции носят более структурный характер, чем просто денежная эмиссия. Основная движущая сила инфляции – недоинвестирование в так называемую старую экономику: энергетический и сырьевой секторы. Мы не думаем, что повышательное давление на цены исчезнет прежде, чем будут произведены масштабные инвестиции в энергетический и сырьевой секторы, которые не делались последние восемь лет.

В результате за несколько лет золото стало одним из краеугольных камней в портфелях пенсионных фондов LHV. Мы никогда не хотели и не хотим, чтобы только золото обеспечивало доходность наших портфельных инвестиций. Золото – это прежде всего „страховка“ от реализации в финансовой системе инфляции или других рисков.

В истории сильная структурная инфляция в последний раз наблюдалась в 1970-х годах. Судя по этому примеру, в тот раз золото помогло сохранить и даже увеличить покупательную способность инвесторов в условиях роста процентных ставок.

Как мы инвестируем в золото?

Большая часть инвестиций пенсионных фондов LHV в золото осуществляется посредством физического золота. Для этой цели мы используем золотой фонд Цюрихского кантонального банка (нем. Zürcher Kantonalbank, ZKB). ZKB является одним из последних финансовых учреждений в мире с самым высоким кредитным рейтингом AAA. Фонд хранит физическое золото в Швейцарии. Если уж хранить физическое золото, то так, чтобы оно хорошо сохранилось.