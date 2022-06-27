27.06.2022, 16:17
ФОТО | Банку Luminor было сделано бомбовое предупреждение. Движение в центре Таллинна нарушено
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня примерно в половине третьего дня банку Luminor было сделано бомбовое предупреждение. Из здания банка были эвакуированы люди. И спустя час после тревоги в здании работают полицейские и спасатели.
„Сегодня в 14.37 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что в офисе банка Luminor на улице Лийвалайа заложена бомба. На место прибыла полиция и саперы Спасательного департамента, люди из здания эвакуированы, идет проверка здания“, - сообщила пресс-служба полиции.
Автомобильное движение на улице закрыто на отрезке от улицы Юхкентали до Тартуского шоссе.
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