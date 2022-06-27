ЧП и криминал
27.06.2022, 16:17

ФОТО | Банку Luminor было сделано бомбовое предупреждение. Движение в центре Таллинна было нарушено

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Delfi
Место происшествия
Место происшествия
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Сегодня примерно в половине третьего дня банку Luminor было сделано бомбовое предупреждение. Из здания банка были эвакуированы люди. Позже выяснилось, что бомбовая угроза была ложной.

„Сегодня в 14.37 в Центр тревоги позвонили и сообщили, что в офисе банка Luminor на улице Лийвалайа заложена бомба. На место прибыла полиция и саперы Спасательного департамента, люди из здания были эвакуированы“, - сообщила пресс-служба полиции.

Через пару часов стало ясно, что опасности для жизни людей не было. „Личность мужчины, сделавшего бомбовое предупреждение, устанавливается, возбуждено дело“, - сообщила позже полиция.

Автомобильное движение на улице было закрыто на отрезке от улицы Юхкентали до Тартуского шоссе.

Lugeja fotod evakueeritud isikutest:

Эвакуация людей из банка
Эвакуация людей из банка

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