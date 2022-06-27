Правда ли, что в недавней женской велогонке в Великобритании первые два места заняли трансгендеры?

Так, в категории Thunder соревновались как цисгендерные мужчины, так и небинарные и транслюди, чьи физические данные больше соответствуют цисгендерным мужчинам. В заездах в категории Lightning, наоборот, приняли участие цисгендерные женщины и те, чьи данные соответствуют цисгендерным женщинам. На официальном сайте ThunderCrit отдельно указано, что организаторы предлагали спортсменам самостоятельно выбрать подходящую им категорию и предлагали в случае возникновения сомнений обратиться к ним за помощью.

Вопреки утверждениям о том, что на снимке запечатлены призёры в „женской гонке“, организаторы ThunderCrit не распределяли участников по гендерному признаку. Спортсмены соревновались в двух категориях: Thunder («Гром“) и Lightning («Молния“). На сайте турнира утверждается, что для каждой из этих категорий „физические данные цисгендерных мужчин или цисгендерных женщин принимаются за отправную точку“ и, исходя из них, к участию приглашают „тех, кто обладает схожими способностями независимо от пола“.

На снимке, разошедшемся в социальных сетях, изображены призёры велогонки ThunderCrit, которая прошла в Великобритании 3 июня 2022 года. Её организатор — лондонский велосипедный клуб ThunderCats Black Metal. Заезды прошли на велодроме Herne Hill Velodrome на юге британской столицы.

4 июня организаторы гонки опубликовали на сайте соревнований заявление, где раскритиковали поведение пользователей соцсетей из разных стран, которые извращают смысл фотографии с призёрами в категории Lightning. „Мы не позволим мнению тех, кто не присутствовал на мероприятии, или части нашего велосипедного сообщества омрачить невероятно позитивное и успешное соревнование“, — утверждается в заявлении. Организаторы гонки также отметили, что в прошлом году приняли решение отказаться от гендерного разделения спортсменов, чтобы „трансгендеры и небинарные персоны, которые часто чувствуют, что в спорте для них нет безопасного места, почувствовали себя принятыми и желанными“.

Победившая в заезде Эмили Бриджес совершила трансгендерный переход два года назад, причём до его завершения продолжала участвовать в мужских соревнованиях. Ранее Бриджес рассказывала о поступающих в её адрес угрозах физической расправы.

Занявшая третье место велосипедистка Жо Смит (на снимке она изображена с ребёнком на руках) 4 июня написала в Twitter: „Спасибо за беспокойство всем, кто писал о моём попадании на подиум вчера на ThunderCrit, но я в восторге от этого результата и очень горжусь тем, что являюсь частью команды, организующей такое всеобъемлющее и захватывающее мероприятие, и горжусь тем, что участвую в гонках с такими замечательными соперниками. Все те, кто так глубоко заботится о будущем женского велоспорта, пожалуйста, направьте свою энергию на лоббирование лучшего освещения на телевидении, оплаты и возможностей участия в гонках в женском профессиональном пелотоне, а не на гендерно-нейтральную гонку“.

Таким образом, на снимке вовсе не изображены призёры „женской велогонки“, лидирующие позиции в которой заняли мужчины, недавно совершившие трансгендерный переход. Небольшой британский турнир ThunderCrit изначально не подразумевал строгого деления спортсменов по принципу гендера, о чём было известно всем его участникам.

Итог: Полуправда.