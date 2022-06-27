Коалиционные переговоры в тупике. Isamaa и социал-демократы видят будущее эстоноязычного образования по-разному(7)
В понедельник утром продолжились переговоры лидеров Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии по созданию новой правящей коалиции. Переговоры продолжатся сегодня вечером, пишет Delfi.
По словам председателя соцдемов Лаури Ляэнеметса, после утреннего тура переговоров партии обсудят в своем кругу ситуацию, чтобы вновь встретиться вечером.
Основными темами утренних переговоров были эстоноязычное образование, детские пособия и энергетика.
Как Ляэнеметс, так и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер признали, что сегодня утром до каких-то решений и договоренностей дело не дошло. Соцдемы хотят, чтобы Эстония перешла на единую школьную модель, что означало бы совместное обучение, так где это возможно, эстонских и русскоговорящих детей. По словам Ляэнеметса, единая школа сформировала бы единое умонастроение.
„Другие партии обдумывают эту идею, против нее у них ничего не может быть“, - сказал он.
Однако Сеэдер сообщил, что партии Isamaa эта идея не нравится, так как это означало бы конец системе эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа, так как язык общения там преимущественного русский.
„Сегодня можно отправить русских детей в эстонскую школу, - отметил он. - Узаконивание этого было бы крайне искусственно и вызвало бы напряжение, когда мы будем направлять учеников непременно в определенную школу“. В то же время Isamaa считает, что Эстония могла бы с 2024 года полностью перейти на эстоноязычное образование.
Стороны обсудили вызывающий разногласия законопроект о повышении детских пособий, но прорыва на этом направлении не произошло. Основной спор идет здесь между Партией реформ и Isamaa.
Еще одной крупной темой для обсуждения была энергетика - здесь социал-демократы хотят, чтобы с 2035 года Эстония производила всю потребляемую страной электроэнергию из возобновляемых источников. „Мы должны быстрее двигаться вперед, тогда сможем и снизить цены на электроэнергию“, - сказал Ляэнеметс.
Сеэдер считает, что в самом деле мощности возобновляемой электроэнергии нужно наращивать, но, по мнению Isamaa, неправильно было бы жестко устанавливать законом, что потребности экономики Эстонии должны быть покрыты электроэнергией из возобновляемых источников. „Сегодня мы должны подумать о том, откуда вообще получать энергию и будет ли она по доступной цене“, - сказал Сеэдер.