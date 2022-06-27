Коалиционные переговоры в тупике. Isamaa и социал-демократы видят будущее эстоноязычного образования по-разному

По словам председателя соцдемов Лаури Ляэнеметса, после утреннего тура переговоров партии обсудят в своем кругу ситуацию, чтобы вновь встретиться вечером.

Основными темами утренних переговоров были эстоноязычное образование, детские пособия и энергетика.

Как Ляэнеметс, так и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер признали, что сегодня утром до каких-то решений и договоренностей дело не дошло. Соцдемы хотят, чтобы Эстония перешла на единую школьную модель, что означало бы совместное обучение, так где это возможно, эстонских и русскоговорящих детей. По словам Ляэнеметса, единая школа сформировала бы единое умонастроение.

„Другие партии обдумывают эту идею, против нее у них ничего не может быть“, - сказал он.

Однако Сеэдер сообщил, что партии Isamaa эта идея не нравится, так как это означало бы конец системе эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа, так как язык общения там преимущественного русский.

„Сегодня можно отправить русских детей в эстонскую школу, - отметил он. - Узаконивание этого было бы крайне искусственно и вызвало бы напряжение, когда мы будем направлять учеников непременно в определенную школу“. В то же время Isamaa считает, что Эстония могла бы с 2024 года полностью перейти на эстоноязычное образование.

Стороны обсудили вызывающий разногласия законопроект о повышении детских пособий, но прорыва на этом направлении не произошло. Основной спор идет здесь между Партией реформ и Isamaa.

Еще одной крупной темой для обсуждения была энергетика - здесь социал-демократы хотят, чтобы с 2035 года Эстония производила всю потребляемую страной электроэнергию из возобновляемых источников. „Мы должны быстрее двигаться вперед, тогда сможем и снизить цены на электроэнергию“, - сказал Ляэнеметс.