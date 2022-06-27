27.06.2022, 13:35
ФОТО | В Таллинне на пляже Штромка с помощью вертолета искали пропавшую 5-летнюю девочку
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В Таллинне на заливе Штромка пропала 5-летняя девочка. К счастью, все обошлось и девочку нашли. С ней все в порядке.
„В 12:15 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на пляже Штромка пропала 5-летняя Ольга. С облегчением могу сказать, что девочку нашли и с ней все в порядке. Мы отреагировали с повышенной силой на данное происшествие, к поискам были привлечены сотрудники полиции, вертолет PPA, спасателей на воде, спасатели и волонтеры“, - сообщил RusDelfi оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
Он добавил, что все закончилось благополучно, и напомнил всем родителям, что они должны следить за своими детьми, когда они идут к воде.