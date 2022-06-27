ФОТО | В Таллинне на пляже Штромка с помощью вертолета искали пропавшую 5-летнюю девочку

„В 12:15 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллинне на пляже Штромка пропала 5-летняя Ольга. С облегчением могу сказать, что девочку нашли и с ней все в порядке. Мы отреагировали с повышенной силой на данное происшествие, к поискам были привлечены сотрудники полиции, вертолет PPA, спасателей на воде, спасатели и волонтеры“, - сообщил RusDelfi оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Индрек Ару.