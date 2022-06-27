ВИДЕО | Как в боевиках! В результате погони в Нарве задержали лихого гонщика - пьяного и без водительских прав

На улице Раху патрулям удалось заблокировать проезд „Мерседесу“. Тогда водитель решил проверить возможности своего автомобиля и заехал в ремонтную зону, надеясь, что до него полицейские не доберутся. Однако, там водитель „Мерседеса“ застрял. После этого мужчина попытался убежать. Поскольку кроссовки остались дома, и он не был спортсменом, то вскоре его арестовала полиция.

При задержании также выяснилась причина, по которой мужчина пытался скрыться. Он был пьян и не имел водительских прав.

Начальник Нарвской патрульной службы Сильвер Пялсинг заявил, что такой побег - это совершенно необдуманное действие, подвергающее опасности не только себя, но и всех других случайных прохожих.

„Смог нарушить, возьми на себя ответственность. Не подвергайте опасности других участников дорожного движения из-за своей глупости“, — предупредил Пялсинг.

Он добавил, что за праздничную неделю полиция Нарвы задержала в общей сложности 31 пьяного водителя, что является ошеломляющим числом. „Работа полиции по проверке трезвости водителей еще продолжается, но если кто-то заметит водителя с подозрительной манерой вождения, который может быть пьян, просьба сообщить об этом по номеру 112“, — призвал полицейский чиновник и поблагодарил человека, который сообщил о возможно пьяном водителе на „Мерседесе“.