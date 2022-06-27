Под энергетическим прицелом Роzzии: у нас есть возможность уменьшить силу удара

Я бы не сказал, что Владимир Путин хороший стратег. Более того, стратег он ужасный – иначе бы не поставил себя и свою страну в ситуацию, в которой она находится сейчас. Как и все питерские бандиты, он тактик – реагирует по ситуации, удваивает ставки и надеется, что в следующий момент карта ляжет лучше.

Такой удобный для него момент может наступить осенью-зимой 2022 года. Сценарий выглядит примерно так. До конца года (и дольше) режим Путина финансово точно выдержит. Само собой, будет значительное затягивание поясов, но, во-первых, телевизор объяснит россиянам, что так надо, во-вторых, добрая четверть, если не треть населения, как существовали на минимуме - картошка-водка-пельмени, так и продолжат, и, в-третьих, только попробуй пискнуть в знак протеста – штраф, арест, тюрьма. Тем временем, на Западе демократия и власть должна учитывать желания и настроения людей. И тут у Путина появится возможность! Осенью похолодает, а цены на газ, топливо и электричество и так уже запредельные, и нам всем предстоит оплачивать счета. Многие люди начнут думать: „спасать Украину мы, конечно, хотим, но не такой же ценой“. Тем более, те из нас, кому „посчастливилось“ иметь общую границу с Россией, лучше понимают уровень угрозы и необходимость мириться с неудобствами, чем, скажем, некая отдаленная Португалия.