СЕГОДНЯ | Контавейт и Канепи стартуют в первом круге Уимблдона
Анетт Контавейт (WTA 3-е место) начинает Уимблдонский турнир против американской теннисистки Бернарды Пера (WTA 123-е место) и Кайя Канепи (WTA 38-е место) против француженки Дианы Парри (WTA 77-е место). Обе представительницы Эстонии являются фаворитками у букмекеров. Организаторы турнира приготовили эстонским болельщикам неприятный сюрприз, обе теннисистки будут выступать в одно и то же время, начало в 15:00 по эстонскому времени.
„Я наблюдала за играми Перы, потому что мы выступали на одних и тех же соревнованиях уже несколько лет. Она также любит наносить довольно сильные и плоские удары и является левшой. Она также не играла ни в одном разминочном турнире, так что мы в одинаковых условиях. Я тренировалась с ней раньше и знаю, какую скорость подачи ожидать, но когда дело доходит до игры, картина всегда немного другая“, — сказала Контавейт о своей сопернице, с которой она делила тренировочный корт в Кливленде.
Канепи также впервые встретиться со своей соперницей. „Я знаю, что она бьет одной рукой и много режет. Я видела, как она играла с Барборой Крейчиковой в Париже. Я знаю, что она играла только что в Италии и успешно выступала на траве в юношеских турнирах“, — сказал Канепи.
Обе теннисистки также выступят на парном турнире, который начнется в среду. Контавейт выступит в паре с американкой Шелби Роджерс, а Канепи в паре с 38-летней чешкой Ренатой Ворачовой.