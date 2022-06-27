СЕГОДНЯ | Контавейт и Канепи стартуют в первом круге Уимблдона

„Я наблюдала за играми Перы, потому что мы выступали на одних и тех же соревнованиях уже несколько лет. Она также любит наносить довольно сильные и плоские удары и является левшой. Она также не играла ни в одном разминочном турнире, так что мы в одинаковых условиях. Я тренировалась с ней раньше и знаю, какую скорость подачи ожидать, но когда дело доходит до игры, картина всегда немного другая“, — сказала Контавейт о своей сопернице, с которой она делила тренировочный корт в Кливленде.