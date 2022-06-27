Контавейт вышла во второй круг Уимблдона, Канепи проиграла 77-й ракете мира

Анетт Контавейт (WTA, 3) обыграла американку Бернард Пера (WTA, 123) в двух сетах со счетом 7:5, 6:1 и вышла во второй круг.

Во втором раунде турнира из серии „Большого шлема“ Контавейт встретится с теннисисткой из Германии Юле Нимайер (WTA, 97).

Кайи Канепи (WTA, 39) в первом раунде проиграла в двух сетах француженке Диане Парри (WTA, 77) (6:4, 6:4).

До матча

„Я наблюдала за играми Перы, потому что мы выступали на одних и тех же соревнованиях уже несколько лет. Она также любит наносить довольно сильные и плоские удары и является левшой. Она также не играла ни в одном разминочном турнире, так что мы в одинаковых условиях. Я тренировалась с ней раньше и знаю, какую скорость подачи ожидать, но когда дело доходит до игры, картина всегда немного другая“, — сказала перед матчем Контавейт о своей сопернице, с которой она делила тренировочный корт в Кливленде.

Канепи также впервые встретиться со своей соперницей. „Я знаю, что она бьет одной рукой и много режет. Я видела, как она играла с Барборой Крейчиковой в Париже. Я знаю, что она играла только что в Италии и успешно выступала на траве в юношеских турнирах“, — сказал Канепи.

Обе теннисистки также выступят на парном турнире, который начнется в среду. Контавейт выступит в паре с американкой Шелби Роджерс, а Канепи в паре с 38-летней чешкой Ренатой Ворачовой.