На ЧМ по легкой атлетике собираются 5 эстонских спортсменов. Меньше было только дважды в истории

Нормативы чемпионата мира выполнили бегун на 400 метров с барьерами Расмус Мяги и десятиборцы Карел Тилга и Янек Ыйглас. Благодаря рейтингу, на чемпионат попадает и десятиборец Йоханнес Эрм. Также Эстония может получить одно место для женской части сборной. Согласно рейтингам, оно должно достаться Мариэлле Клеэмейер, которая пробежала 400 метров с барьерами за 56,74 балла, что является вторым результатом в истории Эстонии.

Также нормативы чемпионата мира выполнили марафонцы Тийдрек Нурме и Роман Фости, но в этом году они сосредоточатся на чемпионате Европы.

Если в итоге на чемпионат мира отправятся всего пять эстонских спортсменов, то это будет третий с конца результат в истории Эстонии по количеству спортсменов на ЧМ. Самая маленькая команда из Эстонии была в Эдмонтоне в 2001 году, когда стартовали десятиборец Эрки Ноол и дискобол Александр Таммерт. Семиборка Лариса Нечепорук также тогда выполнила нормативы, но у нее были проблемы со сменой гражданства, и она не могла представлять Эстонию на ЧМ.

С четырьмя спортсменами в составе эстонская команда ездила в Штутгарт в 1993 году, когда страна впервые выступала со своей командой на чемпионате мира по легкой атлетике. В 2009 году у нас была самая большая команда - в Берлине стартовали 19 спортсменов.

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