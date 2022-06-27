„Путешествие по старинным открыткам“. Историк и гид Александр Опенко выпустил новую книгу о Нарва-Йыэсуу

„Родился я в Нарве, но детство до того, как пошел в школу, провел у бабушки в Усть-Нарве. Затем приезжал к ней на летние каникулы, — делится Опенко. — Я любовался резными деревянными особняками, гуляя по улочкам городка, вдыхал полной грудью пропитанный хвоей воздух. Тогда я и представить себе не мог, что большую часть из этих сооружений сожгут в „лихие 90-е“, чтобы построить новые особняки за высокими заборами. Все, что осталось, — это воспоминания, и их нужно сохранять. Поэтому, став в 2015 году гидом, одну из своих первых экскурсий я составил именно по Усть-Нарве. Потом родилась идея написать книгу. Так я решил отдать дань уважения месту, которое сформировало меня“.

Книга „Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам“ состоит из трех частей. Первая называется „Блистательный Гунгербург“ (Гунгербургом до середины 1920-ых годов именовали Нарва-Йыэсуу). Эта часть книги представляет собой путеводитель, в котором рассказывается об истории создания курорта, его архитектурных жемчужинах и о жизни отдыхающих в конце XIX - начале ХХ века. В те времена среди русской интеллигенции говорили: „Если ты летом не бывал в Гунгербурге, то лета у тебя и вовсе не было“. Здесь любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели.

Во вторую часть книги под названием „Ожившие открытки“ вошли короткие рассказы-фантазии Опенко, в которых он попытался представить события, которые происходили до или после того, что изображено на фотооткрытках из его коллекции.

„Курортные впечатления“ — так называется третья часть издания. Никто не может рассказать об отдыхе в Нарва-Йыэсуу лучше, чем сами отдыхающие. Благодаря их воспоминаниям у читателей есть возможность проникнуться духом того времени и узнать детали, о которых не пишут в учебниках истории. Поэтому в заключительной части книги Опенко решил представить подборку текстов со старинных открыток, которые начал собирать десять лет тому назад.