КОЛОНКА RusDelfi | Предприниматель, подай руку помощи молодежи!

В этом нет ничего нового: технические специальности среди молодежи Эстонии не были особенно популярными и раньше, и на это постоянно жалуются работодатели. Едва ли возмущение предпринимателей сможет так просто переубедить молодых людей. Гуманитарные специальности в юности кажутся интересными и перспективными, вокруг них существует романтический ореол, и, даже если сказать абитуриентам, что специальности вроде истории, философии или филологии на рынке труда не очень востребованы, это не заставит их сделать выбор в пользу технических предметов. Многие из тех молодых людей, кто выбрал гуманитарное образование , рано или поздно столкнутся с проблемами, когда начнут искать свое место на трудовом рынке и в жизни.

В советское время выбора было мало, и государство даже принимало решение о том, где будет работать человек после окончания учебного заведения. Не говоря уже о том, что высшее образование было достаточно редким явлением. Теперь другое время, и Еврокомиссия, например, желала бы создать ситуацию, при которой 40% взрослого населения в Европе имели бы высшее образование. Конечно, не все эти люди смогут найти работу по специальности, и кто-то вообще не сможет найти работу первое время. Но сегодня, если человек поймет, что сделал неправильный выбор, есть возможность поменять специальность и род занятий. С этой целью, например, был сокращен срок обучения, теперь достаточно три года для бакалавриата и пять лет для магистратуры. Это значит, что каждый из нас, если он не тратит время впустую, успеет овладеть специальностью, которая позволит есть хлеб с маслом и делать что-то для души.