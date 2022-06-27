Департамент напоминает: всегда убедитесь в безопасности, прежде чем переходить железную дорогу!

„Железные дороги являются зоной повышенного риска, где основными причинами аварий являются невнимательность и беспечность, часто усугубляемые использованием смарт-устройств и наушников. В свете начавшихся школьных каникул, когда все больше молодых людей самостоятельно передвигаются вблизи железной дороги, мы настоятельно напоминаем родителям о том, что необходимо рассказывать своим детям об опасностях железной дороги и правилах ее пересечения, — сказала руководитель железнодорожной службы при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора Кади Завадскис. — При пересечении железной дороги необходимо соблюдать особую осторожность и полностью соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, светофоры и другие предупреждающие знаки“.